岡山阿公店溪河岸改造 煥然一新
岡山阿公店溪河岸景觀改造，增設行人橋梁、自行車道、溪畔綠帶、光雕藝術設計，不少人驚嘆阿公店溪變美了，還有人大讚遇見「岡山版的愛河之心」，成了岡山新亮點；工程已進入驗收階段，啟用後，民眾休憩將有美麗河景伴隨。
阿公店溪是岡山最大水岸空間，因步道、植栽設施不足少見民眾流連，高市府與立委邱志偉爭取城鄉風貌形塑計畫，從河華路至中華路設置自行車道、步道，並納入岡山螺絲元素，以螺絲浮雕來點綴，河岸周邊植栽綠美化、增設護欄，路線3.4公里，總經費3200萬元。
工程耗時近2年完工，令岡山人驚艷，尤其鐵道貫穿阿公店溪，道路被阻隔，須大德三路地下道或介壽東路陸橋才跨得過去，改造後，打通鐵道下方建置棧道，終於不用再繞道。陳姓民眾說，以前溪畔雜草叢生，也未設人行步道，現在煥然一新。
邱志偉表示，阿公店溪改造概念比照愛河之心，橋梁燈光融入藝術設計，增添美感，此外，聖森橋畔採無障礙工法，身障人士也能通行無阻暢遊阿公店溪。
(中時)
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