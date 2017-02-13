威力彩連27槓 今晚頭獎衝上9.5億元

威力彩已經連槓27期，台灣彩券表示，今晚開獎的威力彩頭獎衝上9.5億元，如果一人獨得，不僅是金雞年首位威力彩頭獎得主，也是今年最高頭獎幸運兒，氣溫已經逐漸回暖，傍晚各大投注站的買氣也隨著持續加溫。

金雞年財神爺特別眷顧台灣，農曆年短短6天，大樂透就開出4次頭獎，今年統計下來，累已開出7次頭獎，有5名幸運兒抱走上億元頭獎獎金，創下史上頭獎開出頻率最高的紀錄。

農曆年前頭獎加碼2億的威力彩，頭獎累積速度加快，今晚將高達9.5億元，民眾也格外關注今年最高頭獎的幸運兒將獎落誰家。

(中時)