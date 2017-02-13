毒蟲批貨賣海洛因 未開張就被逮
高雄市梓官區李姓男子駕駛自小客車在岡山市區徘徊，被眼尖的員警攔下，在車內搜出42小包一級毒品海洛因，市值逾30萬元；李嫌供稱，這批貨是購買來自用，但警方查出他找人交易，今(13)天訊後依販毒罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
壽天派出所警員黃兆鈞、陳源暉執行巡邏勤務時，在成功路455巷口，發現有輛車形跡可疑，攔查駕駛李姓男子，43歲，吸毒前科累累，再問他還有沒有吸毒，他神色慌張不敢應答。
員警進一步搜查車內，發現他的隨身包包裡，竟有一級毒品海洛因42包，共63.34公克，以及安非他命8小包，共23.82公克，另有磅秤、刮勺等工具一應俱全。
李男供稱毒品是供自己吸食，但警方從持有的刮勺、磅秤及分裝袋等物品研判，這批毒品很明顯是要拿來販售，訊後將他依販毒罪嫌送辦，並擴大追查毒品來源。
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(中時)
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