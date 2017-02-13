情人節放閃景點推薦　合興車站見證愛情

合興車站有「愛情車站」的美稱。（業者提供）

合興車站園區內的「小甜心車廂」充滿愛情元素。（業者提供）

浪漫歐風的心之芳庭。（業者提供）

情人節將近，戀人出遊地點總能左右過節氛圍。新竹鐵道內灣的合興車站有愛情車站美稱，是近年新興的浪漫景點。合興車站園區內，處處可見關於愛情的巧思，有宣示愛情主權的愛情鐘、象徵一生一世互鎖終身的愛情鎖，還有去年由雕塑大師林健成設計的手心形「愛情雕塑」，因此，成為許多熱戀情侶喜歡拜訪的特殊景點。儘管合興車站已經不賣車票了，依舊歡迎遊客們來搭乘通往幸福的列車。

合興車站被稱為愛情車站，其實流傳著一個浪漫的真實故事：1958年，就讀新竹高中的曾春兆，在火車上認識了鄰校學年成績第一名的女孩彭智惠。高三上學期的期中考，曾春兆不小心睡過頭，到合興車站時火車已經緩緩啟動，他心想如果沒搭上這班火車去考試，就會被學校留級，也無法和女孩發展戀情了，所以曾兆春開始奔跑，追了兩公里才追上停駛下來的火車。多年後，他也與夢中情人彭智惠修成正果，這段故事也傳為美談。

除了新竹的合興車站，位於台中大坑風光明媚的心之芳庭，也是中台灣情侶們熱愛的出遊景點。尤其在西洋情人節，十分適合帶著心愛的另一半，到歐風花園景致著稱的心之芳庭享受午茶甜點或情人節套餐，也能參觀充滿幸福氛圍的許願池、相守之井、情定之牆等等，閱讀融入愛的莊園風景中、讓人臉紅心跳的愛情文字，或是與戀人攜手參與情人節推出的放閃活動，讓戀人們感情升溫也玩得盡興。

(中時)