情人節放閃景點推薦 合興車站見證愛情
情人節將近，戀人出遊地點總能左右過節氛圍。新竹鐵道內灣的合興車站有愛情車站美稱，是近年新興的浪漫景點。合興車站園區內，處處可見關於愛情的巧思，有宣示愛情主權的愛情鐘、象徵一生一世互鎖終身的愛情鎖，還有去年由雕塑大師林健成設計的手心形「愛情雕塑」，因此，成為許多熱戀情侶喜歡拜訪的特殊景點。儘管合興車站已經不賣車票了，依舊歡迎遊客們來搭乘通往幸福的列車。
合興車站被稱為愛情車站，其實流傳著一個浪漫的真實故事：1958年，就讀新竹高中的曾春兆，在火車上認識了鄰校學年成績第一名的女孩彭智惠。高三上學期的期中考，曾春兆不小心睡過頭，到合興車站時火車已經緩緩啟動，他心想如果沒搭上這班火車去考試，就會被學校留級，也無法和女孩發展戀情了，所以曾兆春開始奔跑，追了兩公里才追上停駛下來的火車。多年後，他也與夢中情人彭智惠修成正果，這段故事也傳為美談。
除了新竹的合興車站，位於台中大坑風光明媚的心之芳庭，也是中台灣情侶們熱愛的出遊景點。尤其在西洋情人節，十分適合帶著心愛的另一半，到歐風花園景致著稱的心之芳庭享受午茶甜點或情人節套餐，也能參觀充滿幸福氛圍的許願池、相守之井、情定之牆等等，閱讀融入愛的莊園風景中、讓人臉紅心跳的愛情文字，或是與戀人攜手參與情人節推出的放閃活動，讓戀人們感情升溫也玩得盡興。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。