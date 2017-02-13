地震毀外觀 旗山圓潭保安宮待修繕
旗山圓潭清朝創建的保安宮，因去年美濃大地震將原本30對龍鳳搶珠雕飾震毀15對，內部多處損壞，相較旗山天后宮有文化局協助修繕，保安宮在居民努力下仍籌湊不到100萬元，修繕陷入困境，希望善心人士能夠協助。
保安宮主委蕭永隆說，圓潭地區有3000多人，保安宮位於旗山中正里，是當地居民信仰中心，這座創建於清朝道光年間供奉保生大帝的廟宇，曾經歷過921大地震及莫拉克風災，當時沒受到嚴重損害，去年美濃大地震最嚴重，除護法主神的龍鳳搶珠震碎外，內部拱門牆面脫落，兩側手扶花雕石獅結構也遭震壞。
蕭永隆說，相較旗山天后政府能夠協助修繕，保安宮僅能靠地方信徒善款修繕，但修繕經費至少需300萬元，至今卻籌湊不到一半善款，希望善心人士能夠協助。
蕭永隆指出，雖然修繕經費不足，但為了盡快復原保安宮外觀建築，目前已展開施工，期待有善心人能夠幫助，讓宮廟施工順利完成。
(中時)
關鍵字：旗山圓潭保安宮
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