本周六補班要多付加班費？勞動部：免啦！

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今年228和平紀念日有4天連假，本周六18日需要補班，不少事業單位憂心一例一休上路後，須給付加碼加班費或給予補休，不過，勞動部強調，以「一日換一日」調整工作日與休息日，形成228連假，不違法也毋須負擔加班費。

勞動部表示，公家機關行事曆通常以換班、換假概念調整出勤，方能形成連假，例如為讓228和平紀念日的國定假日形成4天連假，將27日上班日與本周六18日的非上班日對調。

此外，今年端午節4天連假亦同，前一周的6月3日星期六改為上班日；國慶4天連假則將前一周9月30日調整為上班日。

勞動部指出，去年初已發布函釋，事業單位依照行政機關行事曆出勤，均視為8周彈性工時適用行業，挪移休假日跟上班日形成連假並不違法，原休息日補班也不用負擔加班費。

但勞動部提醒，雇主必須經過工會同意或是取得勞工同意，方能依據行政機關行事曆，並挪移上班日、休息日。

(中時)