豐原區東湳里自來水延管動土

立委江啟臣向水利署爭取1618萬元專案補助，解決豐原區東湳里無自來水可用之苦。（王文吉攝）

市議員張瀞分（右起）、立委江啟臣、東湳里長唐志勇出席自來水延管工程動土典禮。（王文吉攝）

立委江啟臣（前排左三）向水利署爭取1618萬元專案補助，昨水公司於東湳里舉行延管工程開工典禮。（王文吉攝）

市區竟沒自來水！豐原區東湳里位於國道4號下，當初因開路工程緣故，致自來水管線難以延伸，立委江啟臣多次邀集相關單位會勘協調，納入今年「無自來水地區供水改善計畫」中，上午舉行延管動土典禮，當地居民都歡欣鼓舞，期待完工後有乾淨水質可使用。

江啟臣表示，大甲溪是台中的母親之河，但住在溪旁的民眾卻無法享受潔淨水源，他擔任立委後積極爭取延管補助，東陽里已有部分完工供水，而東湳里就差最後一哩路，經過多次會勘，終於進入施作階段，預定今年6月底供水，這是送給東湳里的金雞年禮物。

東湳里長唐志勇指出，受益里民計有53戶，包括國豐路2段、國豐路2段519巷、三豐路742、884巷、朴子街178巷與角潭路2段195巷，解決里民無自來水可用之苦。

水公司表示，此延管工程是由立委江啟臣向水利署爭取1618萬元專案補助，納入「無自來水地區供水改善計畫第二期」，並邀集第三河川局、國產署與市府等相關單位，取得埋管用地，完工後東湳里自來水普及率將提高至85%。

(中時)