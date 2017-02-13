男子跳淡水河 消防員低溫成功搶命

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天氣寒冷，1名男子今天下午在新北市淡水區，往淡水區公所後面的淡水河躍下，消防單位據報前往搶救。輕生男子被救起時，意識清醒，被送往醫院治療。

市府消防局今天下午接獲民眾報案，指稱有人穿著衣服跳下淡水河。勤務指揮中心獲報後，立刻派遣滬尾消防分隊、及淡水分隊，15名消防員，各式車輛5輛，船艇兩艘前往。

消防隊表示，到達現場，發現患者載浮載沉，消防員吳明學不畏低溫，著裝跳下水，接近患者，以魚雷浮標將患者拖拉上岸。

消防隊員在下午3時38分，將男子搶救上岸，跳河的男子意識清醒，由淡水分隊救護車送馬偕醫院淡水分院。男子不願解釋為何跳下淡水河。 1060213

(中央社)