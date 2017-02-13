春節連期 澎榮服處感謝澎防部為榮民送餐

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今年農曆年假期間，澎湖轄區獨居老榮民的3餐由澎湖防衛部代為送餐服務，讓榮民也吃到熱騰騰的年菜餐盒。

退輔會澎湖榮服處今天由副處長鄭源敏前往澎湖防衛指揮部致贈感謝狀，由政戰主任王文培代表接受，感謝澎防部在農曆春節期間，協助提供澎湖的獨居老榮民的餐食服務，讓散居在各地的獨居老榮民，餐餐都能吃到暖呼呼的餐盒。

澎防部政戰主任王文培表示，老榮民們畢生為國付出，沒有當初的犧牲與奉獻，就沒有今日台海的安定與繁榮，澎防部只是盡一份棉薄之力，來服務照顧獨居老榮民，讓他們能夠得到完善的照顧。1060213

(中央社)