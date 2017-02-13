矽谷新年廟會 中西融合樂翻天

一場融合中西文化的新年廟會今天在矽谷舉行，吸引近2000名不同族裔人士參加。透過美味小吃、民俗活動及中西不同的音樂表演共度農曆新年。

這項以「結交各國好友」為主題的中國新年廟會今年下午在史丹佛大學座落的巴羅艾托市（Palo Alto）舉行。該市市長，市議員及社區委員等多人皆出席慶祝活動。

市長史爾夫（Greg Scharff）表示，感謝熱心的華裔市民舉辨好玩又好吃的廟會活動，讓來自世界各地的居民更了解中華文化。他很喜歡珍珠奶茶和麻糬，希望廟會可以每年舉辦，成為該市的特色及傳統。

美食組的策劃人林洁明表示，從珍珠奶茶、綠豆糕、台式割包、驢打滾、茶葉蛋等20多種廟會小吃都是熱心的華裔媽媽們親手做的，好吃又健康。連外籍朋友也很喜愛，所有點心一掃而空。

節目表演負責人陳靜楓指出，為了給大家帶來耳目一新的廟會體驗，除了中國傳統表演之外，特別邀請西方樂團演唱流行歌曲。輕快動感的節奏讓不少觀眾隨之起舞，不論身穿旗袍還是牛仔褲，大家都融入其中，場面熱烈。

此外，麻將，茶藝，包水餃，踢毽子，剪紙等10幾樣文化活動也深得大人小孩喜愛。活動負責人趙莉莉表示這次出動上百位義工，花了幾個月的時間準備所有文化活動。她說，非常開心看到華裔及美國小孩能從玩樂中認識中華文化，再辛苦也值得。

剛剛當選巴羅艾托市的華裔市議員顧金珍（Lydia Kuo）指出，看到華裔不但出錢出力與眾人同樂，還把美食義賣的款項捐給整個社區，回饋社會，讓身為華人的她倍感驕傲。1060213

(中央社)