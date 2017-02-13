最高檢：農漁會選舉查察全面啟動
最高檢察署今天就106年農、漁會選舉，成立「查察賄選及暴力督導小組」。截至今天為止，農會選舉受理涉賄選案件77件，漁會選舉受理涉賄選案件11件。
為防範金錢及暴力介入106年農、漁會選舉，最高檢今天成立「查察賄選及暴力督 導小組」，專責督導查察本次妨害選舉案件；各地方法院檢察也同步成立「查察賄選及暴力執行小組」，專責查察妨害選舉案件，並設置「選舉 查察聯繫中心」，受理妨害選舉刑事案件之告訴、告發、自首等事項。
檢察總長顏大和非常重視這次選舉，去年11月11日邀集行政院農業委員會輔導處及漁業署、內政部警政署、法務部調查局、廉政署，以及台灣高等法院檢察長等相關機關首長共同研商合作查賄事宜，要求檢、警、調、政風機關將這次選舉查察列為重點工作，杜絕賄選及暴力介入以淨化選風。1060213
(中央社)
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