桃猿美魔女鐵粉 從屏東跟到石垣島

Lamigo桃猿職棒隊連2年出征日本石垣島，大批忠實粉絲一路相隨；其中今年50歲、子女唸大學的呂千瑩，跟年輕人一樣活蹦亂跳，棒球場就是她的凍齡秘方。

桃猿與日本職棒羅德隊交流，球迷的加油方式也各具特色，呂千瑩說兩場比賽下來，不只喊到聲音沙啞了，雙腳也跳到「鐵腿」，貼了12片酸痛藥布。

最讓呂千瑩高興的是，桃猿隊今年在石垣島的第一支全壘打，是由林政億敲出。林政億進職棒6年，出賽機會不多，大多時間都在二軍。

呂千瑩家住高雄，二軍在南部比賽，她幾乎都沒有缺席，桃猿在屏東春訓她幾乎每場到，最近添購了6萬多元的攝影器材，「二軍有很多球員都很努力，希望透過我拍的照片，讓更多球迷知道他們的動態。」

呂千瑩說，在球場跟志同道合的朋友，一起吶喊、一起聊天，是最開心的事情。她從小看威廉波特少棒、後來跟老爸一起看職棒，雖然一度中斷，陳金鋒回台之後，又讓她重新燃起熱情，一路從La new支持到現在。

呂千瑩的女兒大二，兒子要上大一，她說孩子長大以後，生活失去了重心，情緒常鑽牛角尖，醫生建議她，要找到自己喜歡的興趣，就這樣迷上了棒球，尤其是看著二軍球員成長，是最開心的事。1060213

(中央社)