北韓試射飛彈 陸外交部表態反對
針對北韓12日試射彈道飛彈，中國大陸外交部發言人耿爽今天說，中方反對北韓違反聯合國安理會決定進行有關發射活動。當前有關各方不應相互刺激，而應保持克制維護和平穩定。
中國大陸外交部下午舉行例行記者會，耿爽在回答媒體提問時，作上述表示。
耿爽說，中國大陸正在「密切關注事態的發展」。由於聯合國安理會的決議，對北韓利用彈道飛彈技術進行發射的活動有著明確規定，中方反對北韓違反安理會決定進行有關發射活動。
他表示，當前形勢下，有關各方不應做相互刺激、可能加劇朝鮮半島緊張局勢的事情。各方都應該保持克制，共同維護本地區的和平穩定。
耿爽指出，中國大陸得到消息，聯合國安理會將就北韓發射飛彈一事進行磋商。中方將繼續「本著負責任和建設性的態度」參加有關的討論。1060213
(中央社)
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