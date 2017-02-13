農曆春節年假 海空疏運超過12萬人

今年農曆春節年假，台澎地區單單空中疏運提供11萬4696個機位，讓返鄉過年鄉親大都可平安順利的往返。

澎湖縣長陳光復今天在縣務會議中，肯定旅遊處員工犧牲年假工作辛勞，在各機場設立聯合服務櫃檯現場服務鄉親，努力的滿足了99％的鄉親機位需求，雖無法盡如人意，但服務的精神與態度，終獲民眾肯定。

澎湖縣政府在今年農曆春節連假期間交通疏運，共提供了11萬4696個機位，其中還事先包機19架次，這還不包括臺華輪輸運的人車，另外在元宵假期也包機了台和高雄各一架次。

陳光復在會中也指出，縣政施政作為是跟時間賽跑，要求縣府團隊對重大工程進度，確實列管追蹤進度，能如期完成。1060213

(中央社)