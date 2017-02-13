除夕圍爐縱火燒死6親人 判死刑
不滿父母偏袒哥哥，去年2月除夕圍爐縱火燒死父母親友，釀6死4傷的翁仁賢，桃園地檢署依殺害直系尊親屬罪嫌起訴，桃園地院今天判處翁仁賢死刑。
52歲的翁仁賢，去年2月除夕夜圍爐時衝進桃園龍潭住家潑灑汽油，縱火燒死高齡父母親友。
翁仁賢去年2月7日除夕夜，在桃園市龍潭區中豐路自家，利用父母及親友共16人吃年夜飯時，以因不滿父親偏心，較疼愛事業有成的兄長，竟以預謀準備汽油、衝進屋內縱火。
這場火造成翁仁賢父母、2名姪兒、姪兒的妻子以及看護在內6人死亡，另有4人全身嚴重灼傷，翁仁賢犯後逃亡落網，檢察官日前依涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪、殺人罪、殺人未遂及放火燒燬現供人使用之住宅等罪嫌，提起公訴。
檢察官並就翁男以泯滅人性的極端殘忍手段，放火燒死至親，並殃及無辜親友，險陷滅門慘禍，且翁男犯後仍毫無悔意、怨天尤人，足見已無教化可能，請求量處極刑，以昭炯戒。桃園地院今天下午審結宣判，判處翁仁賢死刑。1060213
(中央社)
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