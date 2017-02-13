香港議員資格風波 梁游直接上訴至終院

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據報導，香港青年新政的梁頌恆和游蕙禎已就他們的議員資格直接上訴至終審法院。

梁頌恆和游蕙禎於去年10月宣誓就任立法會議員後，遭香港政府提出司法覆核，高等法院原訟庭其後裁定梁、游兩人敗訴，喪失議員資格。

他們其後向高等法院上訴庭上訴，但也告失敗。期間，他們要求上訴庭批准向終審法院提出上訴，但遭上訴庭駁回。

無線電視台今天報導，兩人已透過律師直接向終審法院提出上訴許可申請。

梁、游兩人於2016年10月12日宣誓就任時，自行改變誓詞，把「CHINA」讀成「支那」，又披上寫上「HONG KONG IS NOT CHINA」的旗幟，結果被指宣誓無效。1060213

(中央社)