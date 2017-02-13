寒流開學日 枋警與恆警冒寒護童

枋寮分局員警冒著寒冷的天氣，護送東海國小學子平安上下學。（周綾昀翻攝）

恆春分局長曾學貴則親自上陣，提高「見警率」，讓駕駛人放慢車速。（周綾昀翻攝）

鑑於開學日前發生高樹鄉校園女屍命案，再度喚起民眾對校園安全的重視，今日是全國國中、小學開學第1天，枋寮與恆春警分局為保護學童上、下學安全，冒著低溫執行「國民小學上、放學安全維護工作」勤務，結合交通義警、導護老師等，在各校門口守望，讓家長安心不少。

枋寮分局長翁仲義表示，未來仍會持續編排警力執行學校護童專案勤務，保護學生上下學安全，不定線校園周邊巡邏，確保校園安全，建構學生「安全走廊」，也要求交通組及偵查隊實施交通安全及預防犯罪宣導，教導學童養成遵守交通規則的習慣，與危機發生時該如何自保。

國境之南的恆春分局，分局長曾學貴則親自帶班與執勤員警在場疏導車流防止事故外，提高「見警率」讓駕駛人放慢車速，學生家長也當場感謝警方在暖冬裡的熱血服務，直說暖心程度擊敗霸王寒流的冷冽。

此外，曾學貴為亦效法外國公民警察學院（Citizens Police Academy）的理念應用於護童勤務，派員至各學校辦理校園交通安全演講宣導、利用社區治安座談會對民眾加強交通安全宣導，與義交及導護志工配合，讓人人都是「護童大使」。

(中時)