台中火車站順利轉換 站長：土地公保佑

「謝謝土地公，保佑今天行車平安。」台中火車站員工每天工作的第一件事就是向土地公拜拜保平安，這項習慣已經延續了60多年，站方人員都說，就是有土地公庇佑，去年底從舊站搬遷到新站，一切順利。

台中車站站長葉仁和表示，火車站內的土地公，有別於一般整尊立體神像，而是俗稱「神明彩仔」的平面彩繪玻璃圖像，據老員工說應該有60年以上歷史，過去是供奉在舊站2樓的行車室內，去年底要搬遷到舊站，他一直苦思「該怎麼幫土地公搬家？」

經過拜拜擲筊後，土地公也應允在搬遷前，重新找師傅來「粉金身」整理一下門面；同時也答應在去年10月16日鐵路高架化、新舊鐵軌切換的前一天，先搬至新站第一月台的運轉員室內坐鎮。

葉仁和說，冥冥之中真的有土地公的庇佑，本來很擔心在切換鐵軌當天可能有一些混亂、意外，或出乎意料的狀況，過程中都十分平順，所以當新站搬遷工作告一段落後，他趕緊去向土地公拜拜，謝謝祂的保佑，讓他完成此一「艱難的歷史任務」。

而現在土地公搬了新家，更加舒適、寬敞，繼續庇佑行車運轉安全和來往旅客平安返家。

(中時)