網球》Ace發不完 球員最不想對練是他

身高211公分的「重砲」卡洛維奇今年澳網發出75記Ace創紀錄。(美聯社資料照)

克羅埃西亞「巨人」卡洛維奇(Ivo Karlovic)，37歲的他在網壇備受尊崇，不過也由於身高211公分總是Ace連發，成為ATP巡迴賽中球員最不想對練的選手，令卡洛維奇哭笑不得。

ATP官網近日撰文，稱卡洛維奇為球員最不願對練球星。卡洛維奇是網壇史上「ACE王」，生涯發出超過1.1萬記Ace球，他今年澳網首輪面對阿根廷澤巴洛斯(Horacio Zeballos)，更轟出75記Ace球改寫澳網紀錄。

卡洛維奇坦言少有球員對練是事實，不過他寧缺勿濫，「我的確不常與其他球員對練，其他人確實不喜歡跟我對練，所以我幾乎是天天和教練隔網相見。」

平時多與塞爾維亞籍教練佩塔(Petar Popovic)對練，但並不影響克羅埃西亞「巨人」的成績，目前37歲的他世界男單排名第20。尋無人對練，相對來說也成為卡洛維奇的優勢，「他們越少與我練習，對我的打法、節奏就越難不熟悉，或許也是意外的收穫。」

(中時電子報)