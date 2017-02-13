領務局外館民眾資料遭駭 監委調查
媒體報導，外交部領事事務局外館的民眾出國登錄資料系統遭非法入侵，約有1萬5000多筆民眾資料外洩，監察委員包宗和、江明蒼及江綺雯高度關注，將著手深入調查。
監察委員表示，此事凸顯資安系統建構與資安人力配置是否尚有不足？究竟本次資安事件發生的始末情形、影響民眾受害狀況與程度為何？駭客竊取帳號密碼進行非法存取手法為何？是否因外館的密碼設定安全性等級過低？將逐步釐清相關細節。
監察委員指出，維護網路資安是世界各國關心事務，外交單位為何未能及時發現或預防，是否涉有人為疏失？監委也針對政府資安預算訂定比例、資安系統建構及相關人力配置是否周延妥適等情形，深入瞭解。
監委認為，外交部領事事務局推廣民眾出國前登錄個人資訊，其目的在民眾於系統登錄後，旅遊目的地外館的領務專用電子信箱就會收到相關資料，保障民眾於海外遭遇急難事件，立即獲得協助。該局日前資安檢查時，發現系統遭駭客入侵，導致資安危機，損害民眾權益，實有調查必要。1060213
(中央社)
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