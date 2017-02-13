北巿夜店殺警案 曾威豪夫婦出庭

我要評比

台灣高等法院今天審理北巿夜店殺警案，被告曾威豪與女友劉芯彤結婚後一起出庭，均否認犯行；死者妻子則痛斥他們犯行導致丈夫死亡，應負刑責。

全案緣於被告曾威豪與女友劉芯彤於民國103年9月在台北市松壽路一家夜店與安管人員發生衝突，事後糾眾前往尋釁鬥毆；員警薛貞國得知後到場處理，遭曾男等「中山好青年」群組成員圍毆致死。台北地檢署依殺人等罪起訴60多人。

台北地方法院陸續判決夜店殺警案67名被告有罪，依殺人罪各判周譽騰等16名被告，13年到10年半不等徒刑；另依聚眾鬥毆傷害致死判處曾威豪8年半。全案經上訴，由台灣高等法院審理。1060213

(中央社)