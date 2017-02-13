司改會議 總統：用人民聽得懂語言說明

總統蔡英文今天表示，要用人民聽得懂、能夠理解的語言，向社會說明司法改革國是會議各組議題焦點；已有高度共識、不必納入國是會議討論就可以做的改革，各機關可先儘速推動。

「總統府司法改革國是會議籌備委員會」今天舉行第4次籌備委員會議，確認分組會議各分組出席人員及分組會議各分組議題。這是分組會議前最後一次籌備會議，分組會議預計從2月20日展開，為期約3個月，每個分組每兩週開一次會議，3個月的時間，每個分組預計開6次會議。

蔡總統出席今天的籌備會議致詞時表示，她要特別拜託大家三件事情，第一，要用人民聽得懂、能夠理解的語言，向社會大眾說明各組議題的焦點；在會議的過程中，也要提供充分的資訊，讓人民能夠知曉國是會議的討論內容及進度。

蔡總統說，第二，許多已經有高度共識、不必納入國是會議討論就可以做的改革，政府各機關可以先儘速推動；同時要向社會大眾報告相關的工作進度，讓人民知道政府在做什麼。

蔡總統表示，第三，各組的議題都很繁重，有些題目的難度也非常高，請委員務必做好時間管理，有效率地討論議題，在下一階段的總結會議前，交出讓人民滿意的成績單。1060213

(中央社)