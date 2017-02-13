美最高水壩危機暫解 近20萬人仍須撤離
美國加州北部歐羅維里附近全國最高水壩1條洩洪道似有即將坍塌危險，下游近20萬居民昨天接獲緊急撤離命令，稍後情況緩和，但官員表示，危機雖暫解除，疏散令仍有效。
「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）和路透社報導，官員表示，目前撤離命令仍對歐羅維里（Oroville）和標特郡（Butte County）等地的約18萬8000居民有效，今天黎明時將重作評估。
當局昨天下午突然發布撤離命令，表示歐羅維里湖水壩（Lake Oroville Dam）1條緊急洩洪道出現龜裂，恐導致洪水順著羽毛河（Feather River）往下流至多個鄉村聚落。
標特郡警長在發表於社群媒體的聲明中說：「歐羅維里低窪地區及下游一帶的居民奉令立即疏散，這『不是演習』。」
加州水資源廳（California Department of WaterResources）昨天下午4時30分前後在推特推文說，這條洩洪道「估計將於下個小時內坍塌」。
不過幾個小時後，這條洩洪道仍屹立在水壩旁，迫切情況似乎有所減緩。
水資源部說，當局打算透過直升機，將石塊填入疏洪道的巨大縫隙。連續數週降下豪雨後，當局也將洩洪，以降低歐羅維里湖的水位。
在晚間10時前，州和地方官員說，這些努力已出現好結果，溢流已停止流往受損的洩洪道，即刻危機已暫時解除；但他們也警告，情況仍難以預料。
建於1962到1968年的歐羅維里水壩有230公尺高，是全美最高的水壩，比著名的胡佛水壩還高12公尺。
水資源部代理主管克羅伊爾（Bill Croyle）召開記者會說：「結構一旦受損至這般程度，是場災難。」（譯者：中央社劉文瑜）1060213
(中央社)
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