安平怡平公園興建活動中心 鄉親堅決反對

安平區鄉親，反對市府在怡平公園內興建活動中心。（黃文博攝）

民政局計畫要在安平區怡平公園內興建活動中心，附近居民認為，公園的面積原本就不大了，活動中心再蓋下去，活動空間會更小，因此群情激憤，認為這是在開環保倒車，紛紛打電話給市議員李文正，堅決表達反對之意，呼籲民政局要另選適當地點。

民政局長陳宗彥表示，一里一活動中心，是台南市很重要的政策，經過相關單位評估後，市府才同意把交通局行控中心，搬到安平區怡平里舊活動中心，而為了提供怡平里民更大的活動空間，由於怡平里沒有其他合適土地，目前只能使用怡平公園的一部分土地蓋活動中心。

陳宗彥強調，為了在怡平公園內興建里活動中心，該局已跟里長溝通過好幾次，市府答應在徵選設計建築師時，一定會要求建築師在活動中心設計上尊重，並融合怡平公園的環境，以便建立公園與活動中心融合並存的新典範。

但李文正強調，怡平里就只有這個公園，佔地只有2300坪，不到1甲地，很多里民當初會來這裡買房子，就是看中這裡的綠地，活動中心如果在這裡蓋下去，一定會破壞公園的環境，里民都表示一定會反對到底。

(中時)