全球一動： NCC撤照違法 WiMAX業者要求實質平反(本報資料照片)

WiMAX撤照事件再起變化，國家通訊傳播委員會(NCC)2015年底在前主委石世豪任內讓台灣WiMAX走入歷史，業界及國家損失670億投資，業者持續展開各項救濟抗爭，其中全球一動不服非法撤照提出訴訟，經過一年多審理，台北高等行政法院2月9日一審判決台灣史上影響金額最高的電信撤照案，由全球一動勝訴，NCC敗訴。

全球一動表示，NCC違法撤照是繼大同電信勝訴案(2016年6月)及監察院(2016年11月)糾正NCC重大違失後繼續吃敗仗。法院持續打臉石世豪所行不法，WiMAX業者堅持要求公理正義，爭取實質平反。全球一動指出，前朝NCC官員蠻橫行政怠惰延誤國家產業發展，對NCC不顧監察院糾正一再自稱「依法行政，並無延宕情事…」說法感到不解。

全球一動認為，監院糾正之意即石世豪玩法不批准建設，拖延整整三年後，反咬業者建設不足，而NCC前任餘勢仍企圖掩蓋前主委重大失職錯誤，全球一動要求新任NCC委員立即發還業者被撤照的頻譜，協助空置上千的基地站恢復升級營運。

全球一動主張，政府應主動補償損失慘重的員工、消費者及基站房東、設備製造供應等相關權益，產業促進會要求政府立即徹查原行政失誤，嚴懲失職人員，讓資通業再度信賴新政府有秉持轉型正義的信念及支持新興產業的決心。

全球一動董事長章渝坪表示，NCC前主委以行政程序阻礙產業發展，讓無辜的資通業者和消費者受害超過600億元，其中營運商損失約半；除了近300億元的基礎建設營運付諸流水，因NCC違法行政違失傷害至深，遺害產業發展十年以上。全球477個WiMAX網路中，台灣NCC違反電信法是唯一阻擋技術進步、妨礙產業發展的機關，監察院報告所明指導致國家政策落空、國際誠信掃地；千億的外銷產業價值近年已毀，外資無意願投入台灣的新興營運業。

章渝坪強調，NCC是主管機關，石世豪的責任，政府應予追究。繼高等行政法院一審判決大同電信撤照案大同電信勝訴，NCC敗訴、監察院糾正NCC重大違失，現在高等行政法院宣判全球一動撤照案全球一動勝訴，NCC敗訴再次證明NCC撤照違法。

章渝坪呼籲NCC停止浪費資源，立即發還頻譜。新政府上任後，對於華航罷工案、國道收費員案，都採取明快的處理方式，使相關案件獲得良好的解決，相信蔡總統說的對人民的宣示，「新政府是來解決問題」的，期待得到新上任NCC委員有解決問題的誠意。希望NCC 配合新政府秉持公理正義，給予WiMAX實質平反。

(中時電子報)