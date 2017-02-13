空軍馬基隊長彭玉家獲頒榮譽縣民證
空軍馬基隊長彭玉家即將榮升台南空軍443聯隊政戰主任，13日下午由新任隊長李漢強陪同前往縣府向縣長陳光復辭行。陳光復感謝他在澎湖任職期間為鄉親的服務與貢獻，頒贈榮譽縣民證，並誠摯歡迎新任對長李漢強到澎履新。
陳光復對空軍馬基隊平日維護澎湖領空安全、協助載運重大傷患後送就醫的付出與辛勞，表示肯定。他感謝彭隊長任職期間為鄉親的服務與貢獻，並祝福步步高升，也歡迎有空常回來看看老朋友。
陳光復表示，彭隊長十分用心，與地方互動良好，積極投入各項敦親睦鄰工作，屢獲社會各界一致好評，他特別代表全縣鄉親表達衷心感謝。
彭玉家感謝地方各界在其任內給予的支持及協助，並表示，澎湖鄉親熱情，景色優美，是難得的好地方。明年4月將隨同443聯隊「天駒部隊」進駐馬公機場，屆時再與好友相聚。
彭玉家在澎湖任職期間，主動積極投入地方及社會團體舉辦之各項捐血、淨攤及體育等活動；協助澎湖地區多名重傷病患辦理搭乘軍機C-130後送台灣就醫，有效落實愛民工作；辦理105年辦理澎湖地區後備軍人教育召集，動員總體力量，凝聚後備軍人國防共識，厚植戰力泉源；支援105年2月25日印尼漁船擱淺救援作業，克盡職責，圓滿達成任務；執行望安鄉花嶼村敦親睦鄰民事工作相關事宜；帶領該基地兵力全力協助地方災後復原工作，具體績效相當卓著，深獲地方各界好評與肯定。
(中時)
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