赴日參加國際料理飲調大賽 龍華科大許智婷獲獎
龍華科技大學觀光休閒系學生許智婷，上周在日本山梨縣舉行的2017「日本國際藝術大賽－日本國際料理飲調大賽」中，以結合日本當地文化與台灣特有水果的南島風情雞尾酒，獲得創作雞尾酒組金牌。
由日本國際文化交流協會、加拿大烹飪交流協會、巴西烹飪協會、山梨台灣總會、中華餐旅文化交流協會及石和景觀飯店集團等單位共同舉辦的2017「日本國際藝術大賽－日本國際料理飲調大賽」，共有來自台灣、韓國、新加坡、馬來西亞及日本5個國家共74名選手參加。
比賽以結合山梨縣盛產的水蜜桃、葡萄、櫻桃、李子、洋梨、草莓、藍莓、葡萄酒、香魚、紅點鮭魚、櫻鱒、豬肉等農產品為主題，希望參賽者透過日本山梨縣特色食材設計美食產品，並以創意度、日常生活場合應用度、山梨縣特產使用度、及料理文化特色做評分。
許智婷則是在觀光休閒系老師謝美婷的帶領下赴日參賽，並以Filled with warm為主題，創造除結合台日特產水果的南島風情的雞尾酒，獲得New Classic Cocktail 創作雞尾酒組金牌獎。
(中時)
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