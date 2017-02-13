澎湖縣政府第873次縣務會議表揚績優單位
澎湖縣政府13日招開第873次縣務會議，縣長陳光復頒獎表揚本府辦理「105年度登革熱防治計畫-無蚊社區比賽」、105年度身心障礙者職業重建評鑑及本府105年7月至12月激勵員工士氣方案績優局處單位，肯定優異表現，頒發獎狀及感謝狀，並表達嘉勉之意，並進行105年度公職人員財產申報公開抽籤，抽出37人辦理實質審查作業，另抽2人辦理前後年比對作業。
陳光復首先表揚本府辦理「105年度登革熱防治計畫-無蚊社區比賽」優異單位，分別為A組第1名：馬公市光明里，第2名：馬公市光榮里；B組第1名：白沙鄉小赤村、第2名：西嶼鄉外垵村，頒發獎牌及禮券，以資鼓勵。
接續表揚協助本府辦理105年度身心障礙者職業重建評鑑績優單位，職業輔導評量：甲等：惠民啟智中心。支持性就業服務：甲等：惠民啟智中心。陳光復頒發獎狀乙幀，肯定為身障朋友的付出。
最後，陳光復表揚本府105年7月至12月激勵員工士氣方案入選機關及人員：團隊組計有：警察局、農漁局；個人組計有：社會處約聘社工督導林嘉駿。陳光復頒發獎狀乙幀及禮券，以資嘉勉。
(中時)
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