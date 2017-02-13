桃園環保新制將上路 公私場所要設資源回收桶

未來公私單位都要設置資源回收桶。（葉臻攝）

桃園市政府環保局依照今年元月1日起實施綠色城市自治條例，訂定桃園市公私場所資源回收桶設置規則草案，未來公私場所包含量販店、超級市場、連鎖飲料店、室內停車場等18個地點都要設置資源回收桶，目前已通過審查，最快本月就會公告施行，可望能提升桃園市的資源回收率。

草案中規範的場所包括行政機關及公營事業機構辦公場所、醫院、學校、幼兒園、公園、漁港區域、零售市場、金融機構、藝術娛樂及休閒服務場所、交通場站、加油站、化妝品零售商店、連鎖便利商店、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖飲料店和室內停車場。

環保局表示，這項草案日前已經通過法規會審查，最快本月就會公告實施，規則中有規範到的機關單位，在規則公告施行後有6個月的時間設置資源回收桶，預計實施規則後能逐步提升資源回收率，並針對垃圾分類不確實單位進行重點輔導，若仍不落實最高可處以3萬元罰鍰。

(中時)