用付出過情人節 夫妻檔牽手當志工

明天是西洋情人節，許多人計畫出遊或吃大餐過節，高雄榮民總醫院台南分院則有許多對資深的夫妻檔志工，準備以「付出」來過節，院方今天特別表揚，鼓勵他們一起成長。

在高榮台南分院擔任志工近10年的林銘輝表示，愛，就是兩人一起做志工。「我都拉老婆作伙來做」、「找些事讓她做，就能減少她逛街時間」，他開玩笑說。

林銘輝表示，在服務的過程中，最大的受益者其實是自己。因為自己膝蓋骨退化行走困難，經復健治療後才恢復；後來長期在醫院復健部門擔任志工，慢慢地也懂一些物理或職能治療原理。現在在家可以簡單自己做一些復健，改善肢體功能。

林銘輝說，在復健科協助行動不便者、長者，經常要推輪椅、搬動病人，讓他練就一身好功夫。先前岳父生病期間，他運用醫院所學得的技能照顧岳父，讓他的太太十分感動。

「現在太太對我越來越體貼，不敢隨意大聲。」他又開起玩笑地說。

高榮台南分院院長王志龍表示，像林銘輝這樣夫妻檔或姐妹花志工，在院內共有10對。人生最大的成就來自於成就生命。夫妻能夠一起學習、一起成長，再一起付出，這是愛的最高表現。1060213

(中央社)