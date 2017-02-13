原民土地劃設辦法公告 立委不滿未溝通

時代力量立委高潞‧以用今天表示，原民會發出採訪通知，明天將公告原住民族土地劃設辦法，事前卻未與任何原民會的族群委員溝通，她絕對會站出來捍衛族人權利到底。

雖然有立委不滿原民會公告原住民族土地劃設辦法未與族群委員溝通，但原民會表示，明天仍會召開記者會，公布原住民族土地劃設辦法，將由原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）主持，並進行簽署發布儀式。

高潞‧以用下午透過新聞稿表示，輾轉收到原民會「原住民族土地劃設辦法記者會」的採訪通知，詢問多名原民會的族群委員後，竟沒有任何一名族群委員知情，明天即將公告施行的辦法內容，更沒有跟任何族群委員討論的過程就要直接公告、強行上路。

她表示，政府不斷宣稱，回復原住民族土地的重要性，並會誠懇面對，但對於土地權利回復的相關辦法過程，卻是如此遮遮掩掩，在訂定原基法子法的過程，完全忽略原基法保障的「知情同意」精神。

她說，從去年8月，傳統領域劃設辦法爭議開始延燒之時，她就不斷要求原民會，必須充分徵詢部落意見，甚至主動舉辦傳統領域劃設辦法公聽會，但至今只看見原民會不願正面回應與接納公聽會的結論，反將整個辦法擬定的過程關上大門，如果最後提出的版本與族人的期待和認知違背，既是再度撕裂原住民族與政府的信任關係，且之後更要讓族人耗費多少成本與精神來抗議政府？

高潞表示，已經立即去函要求原民會在今天下班前提供最新的辦法版本，如果原民會仍未覺醒，就是視總統蔡英文對原住民族的道歉於無物，身為原住民族身分的立委，絕對會站出來捍衛族人權利到底。1060213

(中央社)