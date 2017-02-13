嘉義私宰烏骨雞H5N6 列管追蹤十人

我要評比

嘉義縣民雄鄉一處傳統市場稽查的私宰烏骨雞，今天被驗出禽流感病毒H5N6陽性反應。嘉義縣衛生局表示，列管追蹤私宰戶等10人，需自主健康管理10天，觀察是否有發燒等異狀。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，縣府10日進行違法屠宰稽查，查獲違法屠宰吳姓及宋姓業者，烏骨雞隻屠體當日寄送農委會家畜衛生試驗所檢驗禽流感。

檢驗結果今天出爐，吳姓私宰業者驗出H5N6陽性，另宋姓私宰業者驗出H5N6及H5N2，縣府立即逆向追蹤吳姓私宰業者的來源場為朴子市謝姓烏骨雞養禽戶，宋姓私宰業者來源場為雲林縣口湖鄉養禽戶。

嘉義縣家畜所先進行謝姓養禽場來源場移動管制，並進行採樣送驗，如經確認為H5N6陽性，再進行撲殺工作，後續將依程序進行採樣及監測作業。

縣府於下午派員至謝姓養禽場進行疫情訪視，統計禽場飼養約1000多隻烏骨雞，已對該場進行移動管制並採集雞隻檢體送將交家衛所檢驗。養禽場半徑1公里內有20場、3公里範圍內115場，5公里內共198場養禽戶。

另外，嘉義縣衛生局針對這2名私宰業者、當天稽核人員共10人進行列管追蹤，要求需自主健康管理10天，衛生局會派員察看是否出現發燒等異狀。1060213

(中央社)