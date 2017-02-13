黨產會顧立雄批評裁定 法院：尊重

行政院黨產會主委顧立雄今天臉書以「正是丐幫的俠義成就了政黨的成功」為題，批評台北高行政院法院裁定；法院發言人表示尊重，原本就無法滿足兩造，黨產會敗訴部分已提上訴。

顧立雄貼文指出，台北高等行政法院裁定說，對於被推定為不當取得的財產，其支用均須於事前得國家機關之許可，已讓國民黨喪失政黨的自主性，徒存政黨之殼，而無政黨之魂，斯可謂「名存實亡」！

貼文指出，「如果說，政黨一方面可以拿著黨費、政治獻金、競選費用補助金等正當收入自由支配其開銷，另一方面對於已被推定為不當取得的財產，還可以來申請國家機關動用，卻說如此是讓政黨喪失自主性，這會讓政黨『名存實亡』，那其他所有連聞都沒有聞過不當黨產是什麼香味的政黨，連申請動用客觀上都不可能，只能傻傻地以正當來源收入支應所有開銷，其政黨自主性豈非早就被凌遲殆盡！它們『名存實亡』不是從成立至今也都好久好久好久了！」

官司部分，國民黨不服黨產會決議中投、欣裕台收歸國有的處分，向法院聲請停止執行，台北高等行政法院日前裁定行政訴訟確定前停止執行，黨產會可抗告；黨產會決議凍結國民黨的永豐銀帳戶及9張台銀支票部分，先後做出二次處分，國民黨不服均聲請停止執行，第一次處分國民黨勝訴確定，第二次處分台北高等行政法院1月底已裁定行政訴訟確定前停止執行，黨產會可抗告。等於三次裁定，北高行都判國民黨勝訴。1060213

(中央社)