林松煥投書：菲勞受台灣法律妥善保護

中華民國駐菲代表林松煥投書菲國主流媒體，闡釋台灣司法制度公平透明，說明在台菲勞亦受台灣法律妥善保護，並呼籲台菲在「新南向政策」下共創雙贏。

「今夜新聞」（Tonite）、「馬尼拉時報」週日版（The Sunday Times）以及全菲最大部落客網路雜誌「馬尼拉生活」（When in Manila）於11至12日分別以「菲籍犯罪者在台灣經由公平透明審判獲得減刑」為題，刊登林松煥投書。

林松煥在文中說明台灣司法制度公平透明，菲謀殺犯罪者在台灣亦獲得公平司法審判且依法獲得減刑，強調在台菲勞亦獲得台灣法律公平保護，台菲具長期友好關係，呼籲在「新南向政策」下共創雙贏。

科威特上個月處死1名女菲勞，使擁有數百萬海外菲勞的菲國人民開始關注其他國家司法制度及程序是否公平透明。

林松煥指出，超過15萬在台菲勞在台灣受到法律妥善保護及公平對待，且享有與中華民國公民一樣最低工資保障及健保，眾多菲勞將台灣視為「第二故鄉」，台菲通婚更超過8000對，台灣人民對勤奮工作的在台菲勞對台灣經濟發展所做的貢獻深表感謝。

投書強調，民主台灣保護人權享譽國際社會，在台菲勞大多遵守台灣法律，目前僅有2人在台菲勞犯下謀殺罪，他們受到來自台灣地方法院、高等法院及最高法院公平透明的司法審判。

其中1名菲籍女子在2007年犯下高雄袋屍案，一審時被判處死刑，但在2010年改判無期徒刑。另1名於2014年犯下桃園強盜殺人案的男菲勞，一審時也被判處死刑，但在2016年改判無期徒刑。

菲國眾議員阿雷納斯（Rose Marie Arenas）今年曾探視這兩名受刑人。林松煥說，減刑案例是台灣作出的善意回應，也看出台灣司法程序公開嚴謹、尊重人權及人道關懷。

投書總結，台灣是國際社會中愛好和平、遵守國際法且不具威脅的成員，民主台灣更居菲律賓國安的戰略緩衝樞紐，台灣在對東南亞、東北亞及第一島鏈均居於重要戰略地位，台菲應更互相瞭解，建立更堅實緊密關係，共創雙贏，為東亞安全穩定貢獻心力。1060213

(中央社)