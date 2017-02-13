降雨量不足 桃園復興區長興國小恐缺水

石門水庫集水區降雨不多，位於集水區內採用簡易自來水的長興國小恐怕也面臨缺水問題。(本報資料照)

石門水庫集水區降雨量不足，位於集水區的桃園市復興區長興國小採用簡易自來水設備，從附近溪流引水，但近2個月以來降雨量減少，若再10天內沒有降雨，學校恐無水可用。校方說，若必要時，將請民眾協助供水，或透過載水方式補給。

長興國小表示，學校每天用水量約在5噸左右，但溪水逐漸乾涸，上游水源越來越小，快要無法引入學校水塔，若再沒有即時雨，預計10天內學校會出現缺水狀況，屆時就要請附近住戶協助給水，或用載水的方式補給。此外位於復興區的澤仁、三民等2個里，因詩朗溪水源減少，目前採取夜間減壓供水，水公司也在里內設置臨時供水站，提供民眾取水。

(中時)