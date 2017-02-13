南山打下8強第一 將進軍沖繩盃

南山高中李家慷將扮演連霸重要角色。（資料照，林宋以情攝）

本屆HBL男、女8強賽畫下句點，男子組由7戰全勝的南山高中拿下8強賽第1名，除了以頭號種子身分進軍3月4、5日在台北小巨蛋舉行的4強賽，還將肩負重要任務，就是代表台灣參加沖繩盃籃球賽，與主辦單位邀請的日本高中男籃隊切磋球技。

由日本沖繩市體育協會舉辦的沖繩盃賽事，今年將邁入第16屆，包括能仁家商、松山高中等隊都曾參賽，主辦單位希望邀請HBL冠軍隊參賽，但因比賽時間是3月下旬，高中體總決定，派出8強戰績最好的球隊參賽，本屆就由南山高中代表出征。

台灣HBL即將邁入第30屆里程碑，30年來不但孕育出許多籃球員，熱鬧的比賽氛圍更是吸引鄰近國家關注，包括中國大陸、香港等地都常有觀摩團來台欣賞比賽，沖繩盃正是因為當地相關人士感受到HBL熱力，特地邀請寶島球隊前往交流。

本屆HBL將再度進軍台北小巨蛋，預料大批觀眾將再度擠滿高中體總期待的籃球聖地，根據目前消息，除了香港、中國大陸與沖繩等地會有相關人士再度來台，澳門體育記者協會也將組隊來台「朝聖」，HBL熱力不只在台灣延燒，更往世界蔓延。

(中時電子報)