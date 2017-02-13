高雄市財政局等單位聯手查獲48萬包走私菸
私梟以影印紙名義，用新加坡運往日本的轉口貨櫃夾藏市值逾2千萬元私菸，再以換車頭方式調包闖關成功後，仍被高雄市財政局菸酒查緝小組聯合跨縣市各單位揪出，逮捕7人。菸酒稅法修正調高菸稅補貼長照福利政策，菸價暴漲20元，私梟見有利可圖暴取利。
參與這次跨縣市查緝行動的高市府財政局表示，會同財政部關務署高雄關、海巡署高雄第一機動查緝隊、臺中機動查緝隊及臺中市政府財政局等單位，攜手合作分享情資，鎖定這次走私犯罪。
確切掌握私梟利用一只自新加坡運往日本之轉口貨櫃，申報項目為影印紙，由高雄港63號碼頭托運至78號碼頭時，以換車頭方式調包，再把貨櫃運送至高雄市大社區某處倉庫藏放。
13日，趁著私梟準備出貨時，把7名嫌犯一網打盡，起出私菸「楓」等2款共961箱（計48萬500包），市值估計逾2100萬元。
高市府財政局長簡振澄指出，因菸酒稅法修正調高菸稅，菸價預計每包將調漲20元，菸品成本提高，導致菸品價格上升，有暴利可圖，菸梟利用貨櫃闖關，表面上合法進口自創品牌的菸品，實際為「少量進口、大量走私」，再分散走私菸品於全台各地。
財政局表示，依菸酒管理法規定，販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸者，將處新臺幣3萬元以上50萬元以下罰鍰。但查獲時現值超過新臺幣50萬元者，處查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高以新臺幣600萬元為限。
此次查獲私菸，菸盒上均印有行政院衛生署所規定的警語，其外觀與一般市售合法菸品無異，但成分不明，戕害健康甚鉅。呼籲民眾發現疑似不法菸酒，可撥打市府菸酒檢舉專線電話：（07）3314320。
(中時)
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