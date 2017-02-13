世界鋼琴泰⽃齊聚台灣 首屆斐洛嘉國際鋼琴藝術節今登場

兩位鋼琴大師羅文濤(左)與培利的生日，斐洛嘉國際鋼琴藝術節現場超過200位古典音樂圈人士一起兩位鋼琴大師慶生，場面溫馨。(大師藝術提供)

鋼琴一直是國內擁有大量學習人口的主流樂器，台灣優異的青年鋼琴家多如繁星，但想進一步進軍國際樂壇時，卻往往淪為單打獨鬥，缺乏有效的國際平台協助。耗時兩年籌備，首屆台師大國際翡洛嘉鋼琴藝術節今起登場，來自海內外的35位學員，將在藝術節為期近一週的深度交流中，開啟國際視野，也透過比賽精進演奏技巧。

主辦單位之一台師大副校長宋曜廷表示：「透過藝術節，不僅能嘉惠國內外學子，也讓世界級的大師走進台灣，讓台灣的未來大師走向世界」。台師大音樂系系主任陳沁紅表示「今年藝術節是第一屆，很高興台師大能共襄盛舉」。

催生鋼琴藝術節的鋼琴家嚴俊傑表示，多年在國外角逐國際大賽的過程中，有感於中、日、韓多半會有評審席位捍衛，希望透過台灣自己的藝術節，為台灣的青年學子創立一個國際音樂平台，讓台灣音樂界與國際音樂界接軌。

今年藝術節的師資陣容堅強，共邀來15位國際大師齊聚一堂，其中「大師講座」的師資，包含高齡85歲任教於茱莉亞音樂院的鋼琴泰斗羅文濤（Jerome Lowenthal）、美國傳奇教師培利（John Perry）、美國當代鋼琴家的領導者歐芃思（Ursula Oppens），她曾獲四座葛萊美，現任美國紐約布魯克林音樂學院以及紐約市立大學研究中心的特聘教授，也是多項國際鋼琴大賽的評審委員。

除了來自美國，亦有曾任教於歐洲鋼琴第一學府德國漢諾威音樂院的拉葉卡利歐教授（Matti Raekallio），他不僅錄製過無數唱片，他的學生更是國際大賽的常勝軍；芙瑞德教授（Ilana Vered）曾創辦過三個國際音樂節，並身兼紐約青年經紀約比賽主委，掌握新生代音樂家脈動。內米羅夫斯基（Pascal Nemirovski）則是現今國際公認最傑出的鋼琴教學家之一，是許多大型國際鋼琴比賽的評審，自2016年起，出掌英國伯明翰音樂學院鋼琴國際主席，同時也是英國最古老的專業音樂寄宿學校「普賽爾音樂學校」的教授。

創辦義大利翡洛嘉藝術節的義大利鋼琴家芙瑞德致詞時表示，「我是以一個母親的身分，來看我在台灣的小孩」，也為首屆在台舉行的翡洛嘉藝術節獻上祝福。昨天也正好是兩位鋼琴大師羅文濤及培利的生日，現場超過200為古典音樂圈人士，一起兩位鋼琴大師唱生日快樂歌，台灣濃濃的人情味也讓大師們印象深刻。

台師大國際翡洛嘉鋼琴藝術節總計收到來自世界各國近100位鋼琴家報名，最後藝術節大會決定由原本的30位名額增加至35位。入選的學員來自台灣、美國、加拿大、菲律賓、馬來西亞、中國等六個國家，年齡層橫跨9歲至24歲，其中不乏包括多位已獲得數個國際級大獎的青年音樂家，甚至已有與美國經紀公司簽約之青年鋼琴家，及多位國內音樂比賽的冠軍前來參加。

藝術節所有活動均開放旁聽生參與，民眾可於每日早上9點於師大音樂系購票入場。「大師雲集音樂會」購票及更多節目介紹請洽兩廳院售票系統，其他藝術節課程與活動，請見「第一屆台師大國際翡洛嘉鋼琴藝術節」官網：www.taiwanpianofestival.com

(中時)