颱風、暖冬影響 情人節屏東玫瑰量減價跌
明天是情人節，玫瑰花是情人們示愛的禮物，不過受到氣候影響，今年屏東玫瑰花期延後，產量比去年減少約3成。但量少並未帶動價格提升，1把玫瑰花平均價格約270元，比去年少了100元，讓花農們大嘆「歹年冬，損失慘重」。
屏東玫瑰花種植面積23.5公頃，大部分都在九如鄉，產量雖不如中部，但因為冬季氣候較中部溫暖、乾燥，品質比中部玫瑰好，在花卉交易市場有好口碑。但因去年接連3個颱風侵襲，加上冬天暖冬影響，今年花期延遲了7到10天。
在情人節是玫瑰花的重要銷售日，以往節日就玫瑰多已盛開，不過今年許多花仍含苞待放，來不及開，讓花農徒呼負負，整體產量減少約3成。奇怪的是，量少並未帶動價格攀升，今日1把20朵玫瑰的最高拍賣價500多元，平均價270元，比去年的最高價600元，平均價370元少。
花店店員表示，今年玫瑰的訂單量大約少了3成，可能是受到經濟不景氣，及送禮習慣改變的影響。九如鄉有機玫瑰花農楊添得表示，今年屏東玫瑰來不及在情人節綻放，預計要到情人節後才有穩定產量。
今年因玫瑰花期延後，縣府農業處農業產銷科長陳美智因此希望推廣「白色情人節送玫瑰」活動，呼籲情人節來不及或沒送玫瑰花的情人，能在3月14日「補送」，表達愛意也幫助花農。
(中時)
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