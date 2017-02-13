台電擬在桃園龍潭設發電廠 居民反對

台電規劃在桃園市龍潭區高原里設置天然氣發電機組，桃園市議員徐玉樹13日和居民前往抗議。(賴佑維攝)

政府推動新能源政策，預計在2025年前完成非核家園，為了滿足電力需求，台電公司計畫在桃園市龍潭區高原里龍潭超高壓變電所內設置天然氣發電廠，預計在6年後運轉，市議員徐玉樹13日和居民前往抗議，希望台電不要汙染龍潭的好山好水。

台電表示，「高原燃氣複循環發電計畫」利用龍潭超高壓變電所內的16公頃空地，設置燃燒天然氣的機組，功率低於120萬千瓦。台電說，天然氣發電對環境汙染較低，且可以直接用既有線路，不須再建鐵塔，對環境衝擊較小，將持續與居民溝通。

(中時)