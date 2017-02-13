探視八仙塵爆傷友 侯友宜戴假髮搞笑

新北市副市長侯友宜今天前往新北市陽光重建中心，關心八仙塵爆復健傷友，家長為鼓勵復健的孩子，戴假髮男扮女裝取悅。侯友宜在眾人慫恿下，也捐出紅包，戴上金色假髮搞笑。

八仙塵爆傷友葉如昀在塵爆中，全身有65%遭受火吻，前後歷經超過30次大小手術，去年2月5日才出院。葉如昀的媽媽是花藝老師，今天特地到中心教傷友手作玫瑰花束。

她就讀長庚大學護理系，剩半年就畢業，在老師和同學協助下，以線上教學完成課業，同學去年幫忙代領畢業證書送到病床時，她激動得哭了。後來，葉如昀都自己換藥，也會幫忙其他傷友換藥 侯友宜鼓勵傷友正面思考，他說，八仙塵爆發生至今1年7個多月，許多傷友已慢慢走出來，重新回到學校或職場，或持續復健，藉情人節前夕回娘家活動，彼此相互鼓勵，「只要活著，就有無限的希望和可能。」1060213

(中央社)