高溫可殺禽流感病毒 吃蛋免恐慌

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禽流感疫情延燒，嘉義禽場也淪陷。疾管署今天說，目前沒有蛋雞場傳出疫情，且沒有證據顯示人吃蛋、接觸蛋會染上禽流感，只要煮熟，民眾不用恐慌。

行政院長林全及農委會主委林聰賢在「106年禽流感中央災害應變中心第1次會議」上公布，人畜共通H5N6高病原性禽流感疫情中午確診嘉義添1場。防檢局說，為私宰場烏骨雞，累計共4例。

衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞下午表示，從上週起花蓮、宜蘭、台南等地陸續爆發禽流感，需要追蹤的人類接觸者目前共89名，其中73名為宜蘭、花蓮個案，台南則新增16名，這些個案目前都沒有疑似症狀。至於嘉義禽場的接觸者追蹤，目前統計中。

羅一鈞表示，H5N6造成禽傳人風險較低，根據統計，中國大陸自2014年至今，僅17例禽傳人個案；但一旦染病致死率高，17例中有12例死亡。

禽流感蔓延，羅一鈞表示，民眾食用雞蛋不需恐慌，根據世界衛生組織，目前沒有證實食用雞蛋、接觸雞蛋感染禽流感的人類案例，且目前台灣的蛋雞場和蛋鴨場也還沒有疫情。

羅一鈞說，禽流感的病毒只要高溫攝氏70度就可以殺死，雞肉、雞蛋煮熟就沒問題。蛋買回來之後也可以多沖洗，勤洗手，避免感染。1060213

(中央社)