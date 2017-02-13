工程會視察金門大橋 108年底完工

我要評比

行政公共工程委員會主委吳宏謀今天到視察金門大橋工程，要求不能再發生任何工安事件，並期許施工單位縮短工期，將原訂民國109年9月完工的時程，提前到108年底竣工。

國工局今天簡報指出，金門大橋105年11月28日決標，由續優廠商東丕營造得標，12月28日開工，預計109年9月25日完工。吳宏謀聽取簡報後指示，不能再發生任何工安事件，並期許施工單位縮短工期，最好將完工時程提前到108年底。

陪同視察的金門縣政府秘書長林德恭表示，金門大橋計畫經費為新台幣73.85億元。其中，中央補助39.57億元、縣府負擔34.28億元，行政院105年8月核示，考量前標商的違約賠責任後，如仍有不可抗力因素的新增費用，同意按原中央2/3、地方1/3分擔原則。

林德恭進一步指出，金門大橋期程修正到109年9月完工，修正總經費約為90億元，並已將沒入前廠商履約保證金納入計畫額度，預估經費不足4-5億元。他說，這項工程歷經波折，實在是不可抗力因素，不可歸責於縣府，建請中央支持經費，依前述行政院函示原則，按中央2/3、地方1/3分擔辦理，讓大橋如期如實完工。

林德恭說，金門大橋浮浮沉沉多年，現在由企圖心強烈的績優廠商東丕營造承接「只許成功，不許失敗」，而且務必做到零工安事故。他說，如果再失敗，不僅地方、連中央政府都會受到質疑。

連接金門本島與烈嶼鄉的金門大橋，由金門縣政府在民國82年完提出規劃評估、行政院84年核定；93年經建會同意交通部所提金門大橋建設計畫，99年國工局奉交通部指示代辦這項計畫工程。

不過，工程進行一波三折，在100年3月開工，101年12月因故終止契約；隨後102年5月再開工，由於工程嚴重落後，去年6月29日遭終止契約，國工局重新發包。1060213

(中央社)