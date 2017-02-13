工程會視察金門大橋 108年底完工
行政公共工程委員會主委吳宏謀今天到視察金門大橋工程，要求不能再發生任何工安事件，並期許施工單位縮短工期，將原訂民國109年9月完工的時程，提前到108年底竣工。
國工局今天簡報指出，金門大橋105年11月28日決標，由續優廠商東丕營造得標，12月28日開工，預計109年9月25日完工。吳宏謀聽取簡報後指示，不能再發生任何工安事件，並期許施工單位縮短工期，最好將完工時程提前到108年底。
陪同視察的金門縣政府秘書長林德恭表示，金門大橋計畫經費為新台幣73.85億元。其中，中央補助39.57億元、縣府負擔34.28億元，行政院105年8月核示，考量前標商的違約賠責任後，如仍有不可抗力因素的新增費用，同意按原中央2/3、地方1/3分擔原則。
林德恭進一步指出，金門大橋期程修正到109年9月完工，修正總經費約為90億元，並已將沒入前廠商履約保證金納入計畫額度，預估經費不足4-5億元。他說，這項工程歷經波折，實在是不可抗力因素，不可歸責於縣府，建請中央支持經費，依前述行政院函示原則，按中央2/3、地方1/3分擔辦理，讓大橋如期如實完工。
林德恭說，金門大橋浮浮沉沉多年，現在由企圖心強烈的績優廠商東丕營造承接「只許成功，不許失敗」，而且務必做到零工安事故。他說，如果再失敗，不僅地方、連中央政府都會受到質疑。
連接金門本島與烈嶼鄉的金門大橋，由金門縣政府在民國82年完提出規劃評估、行政院84年核定；93年經建會同意交通部所提金門大橋建設計畫，99年國工局奉交通部指示代辦這項計畫工程。
不過，工程進行一波三折，在100年3月開工，101年12月因故終止契約；隨後102年5月再開工，由於工程嚴重落後，去年6月29日遭終止契約，國工局重新發包。1060213
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。