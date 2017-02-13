台中市推動平價托育 讓婦女安心就業

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台中市社會局長呂建德（圖）13日說，台中市推動多元的托育選擇結合價格管制，讓家長安心就業，目前平價托育涵蓋率突破20%，6都最高。中央社記者郝雪卿攝 106年2月13日

各縣市都積極推動平價托育，台中市社會局長呂建德今天說，台中市推動多元的托育選擇結合價格管制，讓家長安心就業，目前平價托育涵蓋率突破20%，6都最高。

「以社會投資為理念，打造台中社福安全網絡！」呂建德今天在市政會議專案報告指出，「社會投資」是市府最重要基本概念，「托老、托育」則是兩大重要支柱，小孩、老人照顧好，年輕人就可以放心出外打拚事業。

呂建德說，台中市「托育一條龍」結合社會投資理念，以托育服務為主軸，取代全面式發放津貼，創造優質平價的托育環境，使未滿6歲幼童，不論送托居家式托育人員、協力托嬰中心或就讀幼兒園均可享有補助。

呂建德認為，市府推動多元的托育選擇結合價格管制，創造涵蓋率高的平價托育市場，實質減輕家長托育經濟負擔，讓家長安心就業，也進一步發展幼兒照顧產業，讓台中的平價托育涵蓋率突破20%，6都最高。

至於其他6都實施的托育政策，呂建德也提出觀察指出，「有需要給錢」是南歐模式，可能造成財政負擔，甚至讓政府破產，例如台北市、桃園市就是。

呂建德表示，台北市宣導「祝你好孕」，其實是祝你「壞」孕，以現金補助新生兒媽媽，但根據研究，婦女在家1.5年後，就很難再走出職場，長期而言會損失婦女勞動力。

呂建德說，新北市、高雄市推廣公設民營托嬰中心，新北市「很強」家數多達43家，但每家只能容納80名嬰幼兒，加上每間托嬰中心要花2000萬元，比照辦理可能效果緩不濟急。而台南在公設中心、協力中心與協力保母等都掛零。1060213

(中央社)