大溪高中工安父母亡 美和科大送兩兄弟球具
去年底桃園大溪高中校園施工時鷹架倒塌，一對廖姓夫妻不幸罹難，兩名孩子就讀屏東麟洛國中棒球隊，目前只能靠親友接濟。美和科技大學校長陳景川為了鼓勵兩兄弟，捐贈2支球棒及4打棒球，希望他們化悲傷為力量，繼續在球場上發光發熱。
廖姓夫妻是台東都歷部落的阿美族人，平常全台跑透透到各地作工，維持家計；兩兄弟就讀國三的廖紹明和國二的廖緯捷，在國小2、3年級時就到屏東富田國小加入棒球隊，由教練王子燦照顧，親子間聚少離多，後來又跟著教練進入麟洛國中棒球隊。
家逢巨變，兄弟倆從震驚回歸日常生活後，仍繼續走最愛的棒球路，目前經濟靠姑姑接濟，平日則靠教練就近照顧。目前紹明是隊上的游擊手，緯捷是一壘手，王子燦說，紹明內外野都能守，速度快；緯捷揮棒快，選球能力好，打擊力強，兩兄弟資質都不錯，練球態度也很好，是可造之才。
美和科大棒球教練鄭俊男和王子燦認識，知道廖家兄弟的家境不好，學校因此捐贈球和球棒，由校長陳景川送給兩兄弟，也替他們加油打氣，希望兩人能在喜愛的棒球上繼續精益求精，未來能在棒球殿堂上成為耀眼明星。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。