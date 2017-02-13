大溪高中工安父母亡，美和科大送兩兄弟球具

美和科大校長陳景川（右）捐贈父母雙亡的廖姓兄弟棒球和球棒，希望他們繼續在球場上發光發熱。（潘建志攝）

國三的廖紹明（右）和國二的廖緯捷（左）資質佳，練球態度好，教練王子燦也誇讚。（潘建志攝）

去年底桃園大溪高中校園施工時鷹架倒塌，一對廖姓夫妻不幸罹難，兩名孩子就讀屏東麟洛國中棒球隊，目前只能靠親友接濟。美和科技大學校長陳景川為了鼓勵兩兄弟，捐贈2支球棒及4打棒球，希望他們化悲傷為力量，繼續在球場上發光發熱。

廖姓夫妻是台東都歷部落的阿美族人，平常全台跑透透到各地作工，維持家計；兩兄弟就讀國三的廖紹明和國二的廖緯捷，在國小2、3年級時就到屏東富田國小加入棒球隊，由教練王子燦照顧，親子間聚少離多，後來又跟著教練進入麟洛國中棒球隊。

家逢巨變，兄弟倆從震驚回歸日常生活後，仍繼續走最愛的棒球路，目前經濟靠姑姑接濟，平日則靠教練就近照顧。目前紹明是隊上的游擊手，緯捷是一壘手，王子燦說，紹明內外野都能守，速度快；緯捷揮棒快，選球能力好，打擊力強，兩兄弟資質都不錯，練球態度也很好，是可造之才。

美和科大棒球教練鄭俊男和王子燦認識，知道廖家兄弟的家境不好，學校因此捐贈球和球棒，由校長陳景川送給兩兄弟，也替他們加油打氣，希望兩人能在喜愛的棒球上繼續精益求精，未來能在棒球殿堂上成為耀眼明星。

(中時)