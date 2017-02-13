文雅國小美麗積木牆陪學童開心開學

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嘉義市文雅國小校長沈煥東（蹲者左二）及家長們陪孩子玩積木收心。（廖素慧攝）

文雅國小積木牆彩繪美麗活潑的圖案。（廖素慧攝）

今天開學了，嘉義市文雅國小正式啟用「文雅四季風情兒童積木牆」、「文雅魔幻森林兒童積木牆」2處創意魔幻空間，校長沈煥東及家長們陪小朋友玩積木，用益智遊戲陪孩子收心，開心開學。

文雅國小家長會榮譽會長黃炤瑞代表104學年度家長會，贈送積木牆給學校，他說，積木牆的空間提供孩子勇於表達想法，在動手堆疊積木時手腦並用，並在彩色魔幻的空間裡養成美感創意。

「文雅四季風情兒童積木牆」及「文雅魔幻森林兒童積木牆」，牆面繪出美麗的四季自然風光、森林生態變化樣貌，彩色豐厚，全校學童可以在這裡盡情發揮想像力及創意，堆疊組合積木，培養空間美感。

(中時)