桃市龍潭三水里客家雨棚 歡迎單車騎士休憩

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桃園市龍潭區三水里獲選參加桃園市環保局低碳環保鄰里計畫，里長林延能率領志工，在里民活動中心外興建客家雨棚。(賴佑維攝)

桃園市龍潭區三水里獲選參加桃園市環保局低碳環保鄰里計畫，里長林延能率領志工，在里民活動中心外興建客家雨棚，除了可以收集雨水外，因附近有多條自行車道，還可供單車騎士休憩。

林延能說，客家雨棚以天然的葫蘆竹截段砌成，打通的竹節內填有鋼構，以增強耐重程度。此外一旁也有完整的資源回收桶，單車騎士若經過在此地休憩，也相當便利。

(中時)