長笛小天王愛顛覆 上野星矢下月舉行訪台獨奏會
19歲就拿到法國朗帕爾國際長笛大賽首獎得主，日本長笛小天王上野星矢( SEIYA UENO)下月再度訪台舉行獨奏會，曲目橫跨西方與東方，從古典作曲家薩提、拉威爾、梅湘、巴爾托克等到東方流行音樂才子久石讓、坂本龍一的音樂情感，都將在他的長笛音樂中自在翱翔。
「音樂沒有界限，耳熟能詳的流行歌曲也可以古典音樂的方式，經過精巧的改編，呈現出不同的風貌。」上野星矢認為，在擁抱樂迷的同時，也要確定自己可以帶給樂迷在音樂上的創新之感，讓聽眾也在音樂中找到樂趣。
上野星矢1989年出生於日本東京，9歲啟蒙學習長笛，12歲開始接受長笛專業訓練，一路就讀東京都立高等藝術學校以及東京藝術大學，2008年拿到朗帕爾國際長笛大賽冠軍，2009年上野星矢赴法就讀於國立巴黎高等音樂學院，並開始他的獨奏家生涯。
台灣長笛教母樊曼儂表示，上野星矢從學院派出身，但卻可以自由進出古典與流行，兼顧學院經典與樂迷口味，在音樂上這兩塊都不輸人，也讓人感受到這位年輕音樂家的企圖心。
過去訪台，上野星矢都演奏古典音樂居多，今年則為台灣觀眾帶來薩提《葛諾辛尼首部曲》、拉威爾《小奏鳴曲》、梅湘《黑鳥》、巴爾托克《匈牙利農民組曲》以及坂本龍一組曲、久石讓宮崎駿經典動畫《神隱少女》、《天空之城》、《霍爾的移動城堡》等主題曲。音樂會將於3月13日舉行，地點在台北國家音樂廳。
(中時)
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