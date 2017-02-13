老校舍半世紀無地基 桃市教育局砍掉不練

內壢國小信義樓在開挖的時候發現根本沒有地基，嚇壞所有人。(教育局提供)

內壢國小信義樓在開挖的時候發現根本沒有地基，嚇壞所有人。(教育局提供)

桃園教育局3年前普查全桃園校舍，發現有354棟有待加強，像是內壢國小信義樓甚至在開挖的時候發現根本沒有地基，嚇壞所有人，3年來已陸續補強236棟，新學期開學日宣布將以3年、總經費近20億元完成剩下的130棟，其中11棟要直接「砍掉重練」，提供師生安全教學、學習環境。

台灣位處在地震帶，為了加強提升建築物耐震能力，教育局2014年全面普查全市1691棟校舍，其中1081棟校舍是88年建築法修法以前興建完成，經耐震評估與鑑定有354棟結構需補強、12棟要全數拆除。

截至去年底已完成236棟耐震補強，剩下有130棟自今年起分3年完成，預計投入總經費近20億元來辦理校舍耐震補強與改建工程，教育部則挹注13億元協助進行，平均每年可以完成改善校舍有39棟，其中118棟將進行耐震補強，另外有12棟校舍將拆除，包括內壢國小、新明國小、龍潭國小、八德國小、龍潭國中、楊梅國中、觀音高中、青埔國小及建國國中等校，除內壢國小尚無重建需求外，其餘11校將拆除後新建校舍，預計明年到後年校舍可以完工讓學生使用。

教育局透露，建於1965年內壢國小有18間教室，早年曾有千餘人同時使用，去年暑假進行補強作業時，廠商發現「挖不到地基」，教育局獲悉確認沒地樑後，連忙從「補強」改列「直接拆除」，又考量少子化，學校評估校設量體已足夠，決定不新建。

教育局表示，除了老校舍之外，也積極推動廁所、球場、跑道、無障礙設施等改善工程，今年會再補助153校辦理，投入的經費約估5億3000萬元。

針對校園無大型室內運動場館之學校，市府從2015到2019年，編列總經費15億元，預計完成25校活動中心或風雨教室興建，期望提供各級學校大型活動空間、充實運動相關設施設備並支援社區里鄰活動，目前共有仁善國小風雨教室、幸福國中風雨教室、同安國小活動中心3校完成，其餘學校將於今年發包，讓校方可以多元化使用。

教育局長高安邦表示，學校是除了家庭以外，花最多時間待著的場所，學習環境的安全與品質應予投資維護，相信完善的教學環境有助提高學習效能與表現。

(中時)