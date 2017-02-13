開學日寒流襲 花蓮員警陪學童安全過馬路上學

警察叔叔們化身導護志工，協助孩童過馬路。(楊漢聲翻攝)

各級學校13日開學了，但寒流襲擊，春寒料峭，清晨氣溫更低於攝氏10度，學生一大早仍是要從暖烘烘的被窩起來到校上課。花蓮縣警局瑞穗分駐所特別編排上午6-8時交通崗勤務，警察叔叔們化身導護志工，在學校門口交管協助中小學生安全過馬路，暖心舉動讓親師生都安心。

花蓮縣瑞北國小位於瑞穗鄉台九線267公里處，學童上下學必須穿越台九線，該處剛好又是下坡處，往來車速較快。鳳林分局瑞穗分駐所所長陳蒔皜、警員陳煥然13日上午7時即在台九線267公里處南下車道執行交通崗勤務，並一一協助學童過馬路。

(中時)